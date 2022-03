„Oblicza teatru" w Polkowicach z udziałem gwiazd, m.in. Małgorzatą Foremniak, Pawłem Delągiem i Zbigniewem Zamachowskim. PROGRAM

Już po raz 23. Polkowice będą gospodarzem spotkań teatralnych z udziałem znanych gwiazd. Na scenie wystąpią między innymi Małgorzata Foremniak, Paweł Deląg, Zbigniew Zamachowski, Ewa Lorska, Jacek Kawalec i Dariusz Kordek. – „Oblicza …” to zawsze przekrój różnych form i treści, tej różnorodności nie zabraknie i tym razem – zapewnia Bogusław Godlewski, dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach.

PROGRAM

23 marca, godz. 19, Kino

Fritz Schindlecker Winda do nieba, czyli czworo po czterdziestce

Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz

Produkcja: DECAPRO Dariusz Kordek

Obsada: Ewa Lorska, Izabela Bukowska, Agnieszka Darkowska, Dariusz Kordek, Jacek Kawalec

Zabawna, muzyczna tragikomedia o czterech przypadkowych pasażerach windy, postawionych w sytuacji bez wyjścia. Każde z nich ma inny problem w życiu i chcąc nie chcąc, ujawnia go w sytuacji „ostatecznej”. Życiowe dialogi i nagłe zwroty akcji prowadzą w niej do zaskakujących konfrontacji i komicznych puent.

Bilety: 75 zł przedsprzedaż, 85 zł w dniu spektaklu, 70 zł zbiorowy