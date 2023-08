Uznany spektakl naszego teatru wraca do Głogowa. Znów można będzie go zobaczyć

Spektakl „Jutro wrócimy do domu”, który premierę miał właśnie w Głogowie po kilku miesiącach znów wraca do naszego miasta. Widowisko przygotowane wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie oraz Lubuski Teatr i Fundację Asocjacja 2006 zobaczyć będzie można już we wrześniu. Jego reżyserami są dyrektor Lubuskiego Teatru - Robert Czechowski oraz kierownik teatru w Głogowie - Michał Wnuk.

– Spektakl zdobył uznanie nie tylko w regionie. W zeszłym roku został zaproszony i zaprezentowany na prestiżowym Malta Festival w Poznaniu, a także zakwalifikowany na 29. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Sztuki Współczesnej, organizowany przez Instytut Teatralny – mówi Tomasz Olczak z głogowskiego teatru, jednocześnie autor scenariusza.

O czym jest "Jutro wrócimy do domu"? Bohaterką produkcji jest Dziewczynka, niewinne dziecko, które musi poradzić sobie w świecie, którego nie rozumie. Niestety, nie jest to świat bezpieczny dla dziecka. Spektaklowi towarzyszy przepiękna muzyka, której autorem jest Mariusz Szaban.