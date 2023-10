Głogowski teatr produkuje kolejną sztukę teatralną. Premiera już wkrótce

Niedawno informowaliśmy o czwartych urodzinach głogowskiego teatru, które przypadają w listopadzie. Z ich okazji będzie można zobaczyć premierę najnowszego spektaklu stworzonego w Głogowie właśnie, we współpracy z innymi teatrami. Na podobnych zasadach wcześniej w naszym teatrze powstały takie sztuki jak. „Emigranci” Sławomira Mrożka, „Jutro wrócimy do domu” głogowianina Tomasza Olczaka czy spektakle dla dzieci „Jaś i Małgosia” oraz „Pan Mniam Mniam”. Tym razem będzie to sztuka „Kolacja na cztery ręce” Paula Barza, w reżyserii Tadeusza Wnuka. Nad przygotowaniem spektaklu pracują: Teatr Miejski w Lesznie, Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie wraz z Teatrem im. Andreasa Gryphiusa oraz Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

– Spektakl opowiada o fikcyjnym spotkaniu dwóch wirtuozów muzyki klasycznej. Johann Sebastian Bach i George Friedrich Händel to dwaj najznakomitsi kompozytorzy epoki baroku, żyjący w tym samym czasie. Ich twórczość miała różne style i charaktery, nie przeszkodziło to jednak, aby podziwiali się nawzajem, choć podziw ten nierzadko niósł za sobą głęboką zazdrość. Warto zaznaczyć, że pomimo podziwu, jakim Bach darzył Händla i na odwrót - ich muzyka podążała własną drogą, różniąc się znacząco pod wieloma względami. Bach był znany z rozbudowanych fug i skomplikowanych struktur muzycznych, podczas gdy Händel tworzył przede wszystkim opery, oratoria i muzykę orkiestrową – mówi Tomasz Olczak z głogowskiego teatru.