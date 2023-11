Koncert w ciemnościach. Wyjątkowe wydarzenie w głogowskim teatrze

Zapowiadaliśmy już 4. urodziny głogowskiego teatru. Czas przyjrzeć się bliżej jednemu z wydarzeń z tej okazji. A będzie to coś niezwykłego, dla wielu zapewne całkowita nowość. Mowa o koncercie, który odbędzie się w całkowitej ciemności. Bo takie będzie właśnie otwarcie urodzin - czyli koncert Patrycjusza Gruszeckiego.

Jak ma wyglądać koncert otwierający święto Teatru im. Andreasa Gryphiusa?

– Wyobraźmy sobie salę koncertową przyciemnioną do granic możliwości oraz wspólnie siedzących w niej słuchaczy - niewidomych i widzących, którzy w jednej chwili zostają odcięci od wszelkich bodźców wzrokowych tylko po to, by móc w pełni przeżyć, odebrać i odczuć każdy szczegół: dźwięku, frazy - wysublimowanej wypowiedzi artysty. W takich warunkach słychać każdy niuans związany z kunsztem gry na instrumencie dętym. Każdy oddech, dźwięk, a także pauza pomiędzy dźwiękami, rezonuje bezpośrednio ze słuchaczem, który ma niezaprzeczalne wrażenie że w tej konkretnie chwili, na sali jest tylko On i twórca – opisuje wydarzenie Tomasz Olczak z głogowskiego teatru.