Festiwal filmowy w Głogowie. Mocne kino już w ten weekend w teatrze. ZAPOWIEDŹ WIDEO

Teatr im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie po raz drugi włącza się w działania w ramach Festiwalu Millenium Docs Against Gravity, prezentującego mocne i poruszające filmy dokumentalne i reportaże. W najbliższą sobotę, 20 maja, będzie można zobaczyć trzy produkcje prezentowane w ramach 20. edycji tegoż festiwalu.

Bilet wstępu na dany film kosztuje 15 złotych. W sumie w najbliższą sobotę będzie można zobaczyć trzy pozycje, które zaprezentują różne historie, problemy i poruszające wątki.

Filmy, które będzie można obejrzeć to: „Świat po pracy””, „I król rzekł: Co za fantastyczna maszyna!” oraz „Całe to piękno i krew”.