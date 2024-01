Nauczyciel fizyki napisał list do minister edukacji. Sprzeciwia się w nim pomysłowi nagłemu „odchudzaniu” podstawy programowej

Nauczyciel przyznał, że sama idea ulżenia uczniom (i nauczycielom!) poprzez eliminację niektórych dotąd obowiązkowych elementów podstawy programowej jest mu bardzo bliska i gorąco ją popiera. Ma jednak sporo wątpliwości. Jakich?

- Z dużym niepokojem przyjąłem informację, że już od 1 września tego roku ma być „odchudzona” podstawa programowa z wielu przedmiotów. (…) Podstawa programowa jest przeładowana i nie bardzo wiadomo dlaczego każdy prawnik czy historyk w Polsce musi umieć obliczać deficyt masy oraz energię wiązania wszystkich jąder atomowych. To tylko przykład z mojego fizycznego podwórka. Jednak polski system edukacji – po ośmiu latach nieustannych wstrząsów i ciągłej niepewności – jak powietrza potrzebuje spokoju i stabilności – czytamy w liście do ministerstwa. - Dlaczego nowe – mam nadzieję lepsze – czasy dla edukacji w Polsce mają się znów zacząć od chaosu? Jak można sensownie zmienić (bo to przecież będzie zmiana) podstawę programową i zarazem wdrożyć te zmiany w kilka miesięcy? - pyta zaniepokojony nauczyciel.