Studniówka 2024 maturzystów z I LO w Głogowie. Dziewczęta zachwyciły pięknymi, klasycznymi kreacjami! Zdjęcia

Dyrektor szkoły Janusz Kosałka, który rozpoczął poloneza w pierwszej parze, nie ukrywał dumy ze swojej młodzieży.

- Na studniówce bawią się cztery klasy, plus osoby towarzyszące, nauczyciele, rodzice, więc jest nas około 250 osób. Chcę, by się dobrze dziś bawili, a potem życzę im dużo spokoju i cierpliwości podczas matur, bo to im się przyda. Już dziś życzę wysokich wyników na egzaminie no i tego, by sięgnęli gwiazd – powiedział dyrektor I LO.