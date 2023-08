Na polach koło wsi Słone (gmina Żukowice) KGHM wierci kolejny szyb wdechowy

- Już wiemy, że powstanie tam rondo. Za kilkanaście tygodni ruszamy z przetargiem na wykonanie ronda i nowej drogi do planowanego szybu GG-2. Zadanie to zostanie sfinansowane ze środków KGHM – są już podpisane stosowne porozumienia – mówi Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy dodając, że powstanie szybu GG-2 na terenie gminy to w przyszłości nowe miejsca pracy, ale również wpływy środków finansowych do budżetu, które przeznaczone będą na zadanie służące mieszkańcom.