Makieta dawnego Głogowa stanęła na bulwarze. Stworzył ją artysta od wrocławskich krasnali. WIDEO

– Tak od początku do końca to pięć lat. Można powiedzieć, że takie pierwsze pomysły na to, żeby ta makietę stanęła w Głogowie, w moim rodzinnym mieście pojawił się pięć lat temu. To był pomysł mój i mojego przyjaciela z pierwszej klasy podstawówki Mirka Sygutowskiego. Jest on też współautorem tej makiety. Więc to były pierwsze takie nasze pomysły. No a od momentu ogłoszenia wyników budżetu obywatelskiego zaczęły się prace nad modelem. Najpierw 3D, czyli tej wizualizacji komputerowej, ustawieniu wszystkich budynków, jakby jak najwierniejszym odtworzeniu tego Głogowa na podstawie rycin i map, które udało się nam zdobyć. No i sama praca w materiale w modelu już takim rzeczywistym i oblewaniu to zajęła prawie 3 miesiące – mówi Piotr Makała.