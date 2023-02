Milionowe długi głogowian wobec SM „Nadodrze". Wielu nie płaci czynszu za mieszkania. Ile wynosi rekord?

Rośnie zadłużenie lokatorów wobec głogowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”. Dług może być spowodowany trudną sytuacją materialną lub chorobą, jednak w świetle prawa nie jest to, niestety, żaden powód do zwolnienia z opłat. Według najnowszych danych kwota zadłużenia najemców lokali spółdzielczych nie przestaje rosnąć i w stosunku do minionego roku, jest wyższa.