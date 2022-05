Mieszkańcy Serbów chcą zmian w wariancie PN4 obwodnicy Głogowa. O pomoc poprosili posła z Głogowa

Podczas konsultacji społecznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Głogowa według wariantu PN4 poseł Wojciech Zubowski spotkał się z mieszkańcami, którzy uczestniczą w niniejszych konsultacjach. Zdaniem części z nich, przekazany do konsultacji społecznym projekt odbiega od tego, który był wcześniej omawiany.

- Ta niewielka zmiana na mapie inwestycji może skutkować znaczną zmianą dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Głogów, którzy mogą znaleźć się znacznie bliżej planowanej obwodnicy, niż było to przestawiane wcześniej, a co za tym idzie znaczniej oddziaływać na ich miejscowość - informuje poseł, który w ramach interwencji poselskiej wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu jako inwestora z zapytaniami o możliwe wprowadzenie zmian w dokumentacji, tak aby jak planowana obwodnica w jak najmniej uciążliwy sposób oddziaływała na miejscowość.