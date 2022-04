Stowarzyszenie Eko - Serby czeka na uwagi mieszkańców w sprawie obwodnicy Głogowa

Jak już informowaliśmy, w połowie kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla obwodnicy Głogowa. Konsultacje te potrwają do 13 maja.

Inwestycja dotyczy też mieszkańców Serbów, przez które ma przechodzić obwodnica. I właśnie w tej sprawie stowarzyszenie Eko - Serby chce się spotkać z mieszkańcami i poznać ich uwagi.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 25 kwietnia o godz. 17 w sali gimnastycznej SP w Serbach.

Krzysztof Kuśmierz, prezes stowarzyszenia Eko - Serby przypomina, że co prawda obwodnica jest wielką szansą dla Serbów, ale będzie przebiegać po terenach zalewowych, w bezpośredniej bliskości tej miejscowości, co wiąże się z pewnymi zagrożeniami, choćby zmianą krajobrazu.