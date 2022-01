Budowa obwodnicy Głogowa i drugiego mostu na Odrze nie jest zagrożona

Czy tak bardzo wyczekiwana inwestycja w Głogowie, jak budowa obwodnicy miasta i drugiego mostu na Odrze dojdzie do skutku? To pytanie zadaje sobie zapewne wielu mieszkańców. Zadał je także głogowski poseł PiS Wojciech Zubowski, który dopytywał o inwestycję dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lidię Markowską.

- Na chwilę obecną nadal czekamy na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin jej wydania to drugi kwartał tego roku - informuje poseł. - Spodziewany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie mostu i obwodnicy w systemie projektuj i buduj to 2-3 kwartał 2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to rok 2025, wcześniej koniecznie też będzie wykonanie dokumentacji projektowej. Na chwilę obecną zakończenia prac zakładane jest na rok 2027.