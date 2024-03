Od 10 marca korekta rozkładu jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich. Wracają bezpośrednie pociągi z Wrocławia do Zielonej Góry

Koleje Dolnośląskie wracają na “Nadodrzankę”



Uruchomienie połączenia z Zieloną Górą to efekt porozumienia zawartego pomiędzy władzami województw dolnośląskiego i lubuskiego. Od 10 marca 2024 roku z Dolnego Śląska do Zielonej Góry kursować będzie nawet osiem par żółto-białych pociągów . Cztery pojadą z Wrocławia przez Wołów i Ścinawę (w piątki: pięć par), a z Wrocławia przez Legnicę i Lubin – dwie pary (plus trzecia para z Legnicy do Zielonej Góry, skomunikowana na stacji Legnica z pociągiem z Wrocławia Głównego).

Z Zielonej Góry do Wrocławia dziennie odjeżdżać będzie siedem pociągów (trzy „Nadodrzanką”, trzy przez Lubin i Legnicę), w piątki – osiem. Do tego cztery pary w tej relacji na trasie Nadodrzańskiej zrealizuje Polregio.