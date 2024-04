Oto wielcy przegrani ostatnich wyborów samorządowych. Im nie zaufali głogowianie i mieszkańcy powiatu

O sukcesie wyborczym zapewne nie może mówić Adam Borysiewicz , jeden z czwórki kandydatów na prezydenta Głogowa startujący z KWW Trzecia Droga PSL - PL2050 Szymona Hołowni. Swój głos oddały na niego zaledwie 822 osoby, co daje 3,87 proc. poparcia. Totalną porażkę odnieśli zresztą wszyscy kandydaci startujący z tej listy do rad miasta i powiatu, bo żadna z osób nie zdobyła mandatu.

Zostawili gminy, bo chcieli do sejmiku

Aryżowi znowu się nie udało

O porażce może z pewnością mówić Grzegorz Aryż , który już kolejny raz walczył o urząd wójta Gminy Żukowice. W niedzielnych wyborach mieszaniec Bukwicy przekonał do siebie jedynie 237 osób, co stanowi 16,09 procent poparcia.

Rady miasta i powiatu bez etatowych rajców

Nieudane próby powrotu

Niedzielne wybory to także nieudane powroty do lokalnej polityki. Przekonał się o tym Leszek Rybak (KWW Wojciecha Zubowskiego), były prezydent Głogowa. Wynik 495 głosów nie dał mu przepustki do rady powiatu.

To samo spotkało Krzysztofa Sadowskiego z tego samego komitetu. Swój głos oddało na niego 443 wyborców.