Chcemy wspólnie wziąć odpowiedzialność za miasto i za powiat - mówią tuż po wyborach głogowscy koalicjanci

- Chcemy wziąć odpowiedzialność za miasto, za powiat. Wspólnie zbudować koalicje rządzące i w mieście i powiecie. Kadencja trwa do końca miesiąca i to jest czas, kiedy chcemy przepracować nasze programy wyborcze – powiedział Rafael Rokaszewicz , prezydent miasta.

Będą rozmawiać o kandydatach na ważne stanowiska

- Chcemy, aby to była silna, stabilna koalicja przy wsparciu parlamentarzysty z Głogowa Łukasza Horbatowskiego – dodał prezydent.

Dodał, że oba programy są w miarę spójne, wystarczy je przenieść na programy kadencyjne. Prezydent podkreślił, że najbliższy miesiąc to także czas, nad wyborem kandydatów na poszczególne stanowiska o czym systematycznie koalicja ma informować głogowian.

Podobne programy z drobnymi różnicami

Na temat współpracy wypowiedział się też poseł KO, który podkreślił, że to niepowtarzalna okazja dla miasta i powiatu na to, by przez najbliższe pięć lat skorzystać z jak największej ilości rządowych programów.