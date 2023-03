Odrestaurowano kolejne dwie stacje drogi krzyżowej sprzed blisko 300 lat z kościoła Bożego Ciała w Głogowie

Dobre wiadomości z parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie. Do kościoła Bożego Ciała na starówce wróciły kolejne dwie odrestaurowane stacje XVIII-wiecznej drogi krzyżowej. To stacje VII „Jezus upada po raz drugi” oraz XIV „Jezus złożony do grobu”. W sumie odnowiono już osiem stacji.

Cykl czternastu płócien znajdujących się w głogowskiej świątyni pochodzi z wrocławskiej pracowni Franza Xawera Antona Feldera.

- Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone były w Krakowie. Ich celem było przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej mającej zatrzymać proces niszczenia obrazu oraz estetycznej, która przywróciła mu barokowy charakter oraz walory artystyczne – zaznacza parafia, która dziękuje ofiarodawcom za sfinansowanie prac konserwatorskich.

W miarę posiadanych środków planowane jest odnowienie pozostałych stacji.