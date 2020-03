Koronawirus: Ograniczenie wychodzenia z domów! Kiedy można opuścić mieszkanie?

Epidemia koronawirusa dotyka nas już niemal we wszystkich aspektach życia. Władze podejmują coraz to nowe kroki, które mają na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. We wtorek podczas konferencji premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego ogłoszone zostały ograniczenia w wychodzeniu z domów. Co to oznacza?

Koronawirus - wychodzenie z domu tylko w najważniejszych sprawach

Wychodzić z domu można tylko w najważniejszych sprawach: do pracy, po zakupy spożywcze i do apteki. Obostrzenia wejdą w życie 24 marca. Sklepy będą funkcjonować normalnie. Obok siebie nie mogą przemieszczać się już nawet dwie osoby. Nie będzie to dotyczyło rodzin.

Osoby, które nie są objęte kwarantanną, będą mogły oczywiście wyjść np. żeby wyprowadzić psa. Jednak takie wyjścia też muszą być ograniczone do minimum i w ich trakcie nie można się gromadzić.