Ratownicy z OSP JRS Głogów szukają chętnych. Ruszyła rekrutacja do jednostki poszukiwawczej

W ramach rekrutacji poszukują każdego, kto chce pomagać innym. Warunkiem jest ukończenie 18 roku życia oraz dobra kondycja fizyczna. W zależności od zdolności i predyspozycji członkom OSP przydzielane są różne funkcje. Od poszukiwań w terenie, przez obsługę sprzętu takiego jak drony, po planowanie i koordynacje akcji ratowniczych. Kandydaci mogą wysyłać swoje CV na adres [email protected]

– W mejlu można też napisać kilka słów dlaczego to akurat ona nadawałaby się do tej pracy i co by wniosła do jednostki. To, że ktoś wyśle CV i my odezwiemy się do niej nie jest jednoznaczne, że taka osoba zostanie przyjęta. Przed nią jest okres kandydacki, który trwa około pół roku. W tym czasie taka osoba jedzie z nami na różne szkolenia i ćwiczenia. Przygotowujemy ją do wykonywanej przez nas pracy. To szkolenia między innymi z pierwszej pomocy, obsługi tego sprzętu, planistyki i innych dziedzin – dodaje Arkadiusz Borowiecki.