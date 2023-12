Komu balkon? W blokach polkowickiej spółdzielni mieszkaniowej montują dopczepiane balkony

– Być może dlatego, że jako spółdzielnia opłacamy sam projekt. Natomiast koszt samego balkonu czy też wymiany okna na taką potrzebę jest po stronie mieszkańca – wyjaśnia szef spółdzielni. – Sama zgoda mieszkańca na doczepienie balkonu wcale nie oznacza, że my ten balkon od razu musimy montować. Bo umowa na to jest pomiędzy firmą a mieszkańcami. I można to zrealizować nawet kilka lat później, albo i wcale.