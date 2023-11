Mieszkańcy pytali, prezydent Głogowa odpowiadał. Potwierdził też, że będzie się ubiegał o kolejną kadencję

- W Głogowie, w porównaniu z innymi miejscami, żyje się dobrze i bezpiecznie. Mówią o tym choćby policyjne statystyki. Co do inwestycji drogowych to przy nowych pasach jezdni powstaną nasadzenia. Zresztą każdego roku robimy setki nasadzeń. Będziemy też realizować duży, unijny projekt związany z niebieską i zieloną infrastrukturą. Jest on wart 20 milionów i jest rozpisany na najbliższe trzy lata. 70 procent tej kwoty to pieniądze unijne – odpowiadał Rafael Rokaszewicz.