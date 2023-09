Sezon grzewczy 2022/2023 w Głogowie. Kiedy w mieszkaniach zaczną grzać kaloryfery?

Sezon grzewczy trwa do kwietnia, a nawet maja. Zarządcy budynków uruchamiają ogrzewanie, gdy przez co najmniej trzy dni z rzędu temperatura powietrza spada poniżej 10 stopni.

Koniec z remontami na sieci ciepłowniczej

Ale zanim kaloryfery w mieszkaniach zrobią się ciepłe, należy przygotować się do sezonu by uniknąć przykrych niespodzianek na instalacji grzewczej. To właściwe przygotowanie sieci należy do spółdzielni, jednak mieszkańcy też mają w tym swój udział.