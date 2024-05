Uwaga! Zamknięta droga z Kurowa Wielkiego do Dalkowa. Objazd do jutra, 17 maja

W Kurowie Wielkim zamknięto drogę do Dalkowa. Ma to związek z remontem skrzyżowania, na których spotykają się trzy drogi powiatowe. Ruch zamknięto w dniach 15-17 maja. Wykonawca zaleca objazd:

Rondo zamiast skrzyżowania

Jak informuje starostwo powiatowe w Polkowicach, w Kurowie Wielkim, zamiast skrzyżowania trzech dróg, które w powiecie polkowickim należy do najniebezpieczniejszych, będzie rondo. Chodzi o przecinające się drogi powiatowe nr 1018D, 1151D i 1153D na skrzyżowaniu w kierunku Dalkowa, Kurowa Wielkiego i Gostynia.

Wykonawcą prac jest firma Ragen z Głogowa, która według podpisanej właśnie umowy, do lipca 2024 roku ma zakończyć inwestycję.

Najważniejsze prace do wykonania to budowa, oprócz budowy ronda także przebudowa drogi w kierunku Dalkowa wraz z jej poszerzeniem.

Wartość prac to blisko 4 mln zł, przy czym prawie 3 mln zł powiat pozyskał z rządowego programu Polski Ład.