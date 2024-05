Bibliotekę w Nielubi czeka remont. Potrzebna pomoc w przeniesieniu zbiorów na czas prac

Już niedługo w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi (gmina Żukowice) ma ruszyć generalny remont wnętrz. Sprawi on, że przez kilka miesięcy nie będzie można korzystać z budynku. Nie oznacza to jednak, że zbiory zostaną zamknięte. Księgozbiór na czas remontu zostanie przeniesiony do budynku sąsiadującej z biblioteką szkoły podstawowej.