Na murach głogowskiej świątyni odsłonięto tablicę poświęconą Janowi Cybisowi. Zrobił to osobiście syn cenionego malarza

W Głogowie jestem dopiero drugi raz – powiedział wzruszony Jacek Cybis. - Przyznam się, że mój syn był przede mną, bo jest filmowcem i miał jakieś zadanie do wykonania. Przysłał mi wówczas pocztówkę z ujęciem kolegium, w którym uczył się jego dziadek. To wzruszające, że znalazłem się w tym samym miejscu, w którym 100 lat temu był mój ojciec. Moje życie też ukształtowane jest przez to, co od niego otrzymałem w nieformalnym przekazie jego poglądów na świat i na ważne sprawy.