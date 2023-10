Kłopoty z busami na trasie Głogów - Polkowice. Czy miasta rozwiążą problem? WIDEO

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głogowie poruszony został problem komunikacji między miastami Zagłębia Miedziowego. Likwidowane są kolejne linie i coraz mniej prywatnych przewoźników oferuje swoje usługi, co odbija się na mieszkańcach.

– Jeszcze nie tak dawno do Lubina, do Legnicy przez Polkowice jeździły busy. Teraz już tych busów nie ma i mieszkańcy Głogowa mają wielki problem, żeby skomunikować się właśnie z tymi miastami – mówił radny Sławomir Majewski.

O ile do Lubina i Legnicy szybko i bez większych problemów dostaniemy się obecnie pociągami, to z dojazdem do Polkowic faktycznie jest problem. I to spory. Miasto zdaje sobie z tego sprawę.