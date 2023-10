Głogów unowocześni monitoring. Będą nowe kamery i sztuczna inteligencja. WIDEO

Jednym z tematów poruszanych w ostatnim czasie przez radę miejską w Głogowie były wątpliwości związane z miejskim monitoringiem. Jak się okazuje, miasto zamierza zrezygnować z zewnętrznej firmy, której pracownicy na co dzień obserwują przez kamery miejskie ulice. O te zamiary podczas ostatniej sesji pytał radny Marcin Zubowski. Jak wyjaśnił prezydent Rafael Rokaszewicz, centrala monitoringu zostanie przeniesiona na policję, która zajmie się obsługą kamer. Ale to zaledwie jedna z wielu planowanych zmian. W grę wejdą też nowoczesne technologie, których do tej pory w Głogowie brakowało. Padło wręcz stwierdzenie, że z monitoringiem zostaliśmy w średniowieczu.

– Chcemy mocno unowocześnić nasz głogowski monitoring. Oczywiście, on pewną rolę spełnia, natomiast świat poszedł już daleko do przodu. Nie wykorzystujemy nowoczesnych technik, nie wykorzystujemy super jakości kamer, nie wykorzystujemy systemów, które wspierają, wspomagają monitoring do podpowiadania wykrywania różnych zdarzeń. Zostaliśmy z osobami, które patrzą w monitor i co wychwycą, to wychwycą. A czego nie wychwycą, to nie wychwycą. Oczywiście z tej formie nie chcemy rezygnować, dlatego ten monitoring w trybie ciągłym online będzie na policji. Policja będzie miała bezpośredni wgląd i przez całą dobę będzie mogła reagować na różnego rodzaju zdarzenia. Ale chcemy trochę ten system, nawet nie trochę, tylko mocno podrasować tak, żeby nowoczesność wspierała nas w bezpieczeństwie mieszkańców – mówi Rafael Rokaszewicz.