Wojciech Zubowski chce zostać prezydentem Głogowa. Poseł PiS ogłosił swój start w kwietniowych wyborach

Na konferencji w siedzicie posła Zubowskiego byli też obecni przedstawiciele różnych okręgów wyborczych, którzy będą walczyć o mandat radnych.

- Łączy nas jedno, łączy nas Głogów – dodał kandydat na prezydenta zaznaczając, że o programie wyborczym i pomyśle na miasto będzie informować wkrótce.- Wierzę, że razem przekonamy was do bezpłatnej komunikacji w mieście, do działania na celu utworzenia aglomeracji Głogowa, czy też do planu dotyczącego poprawy dostępu do podstawowej opieki medycznej.