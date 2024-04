W Przemkowie burmistrz bez zmian. Jerzy Szczupak wygrał w pierwszej turze

– Dzięki Państwa głosom po raz trzeci będę miał zaszczyt sprawować funkcję burmistrza Przemkowa. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za każdy głos na mnie i na kandydatów startujących z mojego komitetu, za każde dobre słowo, wiadomość, uścisk dłoni. Wyraźne zwycięstwo 61,33 procent już w I turze to duży sukces, który nie był by możliwy bez Was i waszego wsparcia. Gratuluje wszystkim wybranym radnym, cieszę się również, że mam już stabilną większość w radzie – mówi Jerzy Szczupak.