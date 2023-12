Pracownia Zespołu Szkół Politechnicznych doposażona przez TAURON Dystrybucję

Nowy sprzęt i narzędzia do pracowni elektrycznych w ZSP pojawił się w mikołajki, 6 grudnia. Z prezentami do placówki przyjechali przedstawiciele spółki.

- Zaangażowanie i pasję, czyli coś, co cenimy u naszych pracowników, widzę i słyszę w czasie rozmów z uczniami kierunków elektrycznych. Sprzęt i narzędzia, które zapewniamy, pomagają tę pasję rozwijać i uzupełniają proces kształcenia przyszłych elektryków - powiedział Radosław Pobol, prezes TAURON Dystrybucji, podczas spotkania z uczniami głogowskiego Zespołu Szkół Politechnicznych. - Ważną informacją, którą chcemy przekazać młodym ludziom podczas takich wizyt jest to, że po skończeniu edukacji czeka na nich praca w kluczowej branży dla naszego społecznego i gospodarczego rozwoju. Energetyka cały czas się zmienia, jednak cały czas jest w niej zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem elektrycznym, dobrze przygotowane do wykonywania zawodu na przykład elektromontera – dodał.