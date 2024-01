W Sławie zmienił się rozkład jazdy autobusów. Dla dzieci z Lubogoszczy oznacza to wczesną pobudkę, choć do szkoły mają bardzo blisko

Na pytanie wielu rodziców, czy jest szansa na to, by wrócił dawny rozkład jazdy, Danuta Pitrowska odpowiada:

- To są przewozy otwarte, a rozkłady jazdy akceptuje Urząd Marszałkowski. Każda zmiana to droga przez mękę dla każdego przewoźnika. Dlatego, zmiana dopiero co wprowadzonego rozkładu jest raczej niemożliwa. Mogę obiecać, że zawnioskujemy o nią od nowego roku szkolnego, tak, by dzieci z Lubogoszczy jeździły do szkoły później.