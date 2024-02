Z Polkowic do Głogowa z przesiadką w Jerzmanowej. Od 1 lutego rusza nowa linia autobusowa

Polkowice łączą się komunikacyjnie z Jerzmanową. Od czwartku, 1 lutego rusza nowa linia autobusowa nr 22,. Autobus będzie kursował w dni robocze. W Jerzmanowej pasażerowie jadący z Polkowic będą mogli przesiąść się do autobusów głogowskiej komunikacji miejskiej, aby dojechać do tego miasta. Są to dwie pary połączeń – w godzinach porannych i popołudniowych.

Autobusy będą jeździć trasą:

Autobusy z Polkowic do Głogowa będą jeździć:

Autobusy z Głogowa do Polkowic będą jeździć:

Przejazdy autobusami Głogowskiej Komunikacji Miejskiej są bezpłatne dla młodzieży uczącej się, posiadającej Głogowską Kartę Miejską, która daje również inne przywileje i ulgi.

Kartę można wyrobić w Biurze Obsługi Pasażera, które mieści się w holu dworca PKP i jest czynne w godzinach od 9 do 17.

Ponadto od 1 lutego kurs linii 24 rozpoczynający się o godz. 11.12 z przystanku Młyńska w Polkowicach będzie umożliwiał dojazd do Jerzmanowej.

Oprócz nowych połączeń w dalszym ciągu funkcjonuje linia nr 20 umożliwiająca dojazd do Grębocic, gdzie można się przesiąść do pociągu lub autobusu w kierunku Głogowa.