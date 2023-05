Ile kosztują mieszkania w Głogowie? Ceny lokali 2023. Na których osiedlach są najdroższe?

Sprzedajesz mieszanie? Sprawdź, co ma wpływ na cenę

Sprzedajesz mieszanie? Sprawdź, co ma wpływ na cenę

- Wszystko jednak zależy od lokalizacji, standardu mieszkania, piętra. Znaczenie ma też bliskość do przystanku, przychodni, szkoły czy sklepu – wyjaśnia Rafał Horoszko, dyrektor biura Nieruchomości Północ w Głogowie, które od lat działa na naszym rynku i ma spore doświadczenie. - Ostatnio sprzedawano mieszkanie w bloku przy ul. Merkurego, gdzie cena za metr była w okolicy 7 tysięcy za metr. Ale bywają jeszcze wyższe, choć takie mieszkania długo stoją na rynku i się nie sprzedają.

Ceny mieszkań w Głogowie nie są tak wysokie, jak w dużych miastach, ale też nie należą do niskich. Średnio, za 1 mkw trzeba zapłacić między 5,5 a 6,5 tys. zł.

Najlepiej sprzedają się mieszkania gotowe do zamieszkania, w których wymieniono instalację elektryczną, ze zrobioną kuchnią i łazienką. Cena za takie lokale to nawet 6,5 tys. zł za mkw. Mieszkania do kapitalnego remontu kosztują około 4,5 tys. zł za mkw.