Gniazdo sokołów na jednym z kominów HM Głogów gotowe na przyjęcie nowej rodziny

Słynne na całą Polskę i chętnie podglądane przez kamery gniazdo sokołów wędrownych na jednym z kominów HM Głogów czeka na nową rodzinę. Wolontariusze KGHM wymienili wyściółkę gniazda, zdezynfekowali wnętrze komory gniazdowej przed roztoczami i pasożytami oraz dokonali przeglądu kamer. To ważne, bo w najbliższych dniach sokoły powinny rozpocząć toki, czyli swój okres godowy.

Na kominie wykluło się dotąd aż 45 ptaków!

Platforma lęgowa dla sokołów znajduje się na kominie „Koniczynka” w Hucie Miedzi Głogów II. Do tej pory wykluło się tam w sumie 45 ptaków! To bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że obecnie w Polsce żyje tylko 100 par sokoła wędrownego.

- Możemy zapewnić, że część z wyklutych w tym gnieździe ptaków zasiliła już znacząco populację krajową tego skrajnie rzadkiego wspaniałego ptaka drapieżnego. Dzięki monitoringowi wiadomo, że sokół z Głogowa o imieniu Giga wybrała życie w stolicy – gniazduje na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – dodaje KGHM.

KGHM dla o sokoły

Sokoły to jedne z najrzadszych ptaków w Polsce. Dzięki objęciu ich ścisłą ochroną populacja się rozwija. Co roku przybywa kilkanaście par lęgowych. Miedziowa spółka przyczynia się do tego opiekując się gniazdującymi w hucie sokołami, a także realizując program „KGHM dla sokołów” w ramach którego jeszcze w tym roku przewidziane są lekcje o tematyce ekologicznej realizowane w szkołach i przedszkolach Zagłębia Miedziowego.