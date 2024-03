Na terenach Huty Miedzi Głogów rozpoczęły się nasadzenia lasów. Będą rosły m.in. młode buki i dęby

Huta Miedzi Głogów to nie tylko sam zakład. Jak informuje KGHM, 35 proc. powierzchni, której właścicielem jest huta stanowią grunty leśne. To więcej niż średnia lesistość Polski, która wynosi prawie 31 proc. Gospodarką leśną w tym obszarze zajmuje się dział ochrony środowiska oddziału KGHM. W jej ramach zakład prowadzi regularne nasadzenia lasów, co w tym roku właśnie się rozpoczęło.

- Nasadzenia prowadzone są na terenach należących do huty oraz na terenie użytku ekologicznego. Pracownicy oddziału musieli w tym celu specjalnie przygotować teren, usunąć gatunki inwazyjne drzew i ogrodzić miejsce nasadzeń – informuje KGHM.