Gmina Sława chce zbudować salę widowiskową na 300 miejsc. Zobaczcie, jak ma wyglądać

Gmina Sława liczy na pozyskanie pieniędzy z programu Polski Ład na budowę sali widowiskowej. Złożyła wniosek na obiekt, którego w mieście nie ma. Do tej pory większość wydarzeń scenicznych odbywała się albo w plenerze, albo w kościele. Sala kameralna SCKiW niestety jest zbyt mała na potrzeby lokalnej społeczności.

Według planów budynek ma posiadać widownię na około 300 miejsc, scenę o pow. 80 mkw, garderoby, szatnie. Budynek miałby stanąć przy ul. Henryka Pobożnego.

Sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia to coś, czego w takim mieście jak Sława nie może zabraknąć. Od kilku lat włodarze szukali odpowiedniego dofinansowania, które pomoże przy realizacji tego celu. Jednak koszt takiej inwestycji był zbyt duży, by budżet samorządu to udźwignął. Pojawiła się realna szansa, na to, aby w końcu w Sławie powstało takie miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli obserwować koncerty, spektakle i brać czynny udział w życiu kulturalnym.