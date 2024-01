Głogowska policja apeluje do kierowców i pieszych o ostrożność przez trudne warunki na drogach

Związane z ostatnimi opadami śniegu i niskimi temperaturami warunki pogodowe odbijają się na kierowcach. Dzisiejszemu wieczorowi i nocy w Głogowie towarzyszyć maja zamarzające drogi i chodniki po opadach mokrego śniegu. Niestety, wciąż zdarzają się kierowcy, którzy nie dostosowują swojego zachowania do takich warunków. Głogowska policja wychodzi z apelem do mieszkańców powiatu głogowskiego o rozsądek i ostrożność na drogach.

– Opady śniegu oraz śliska jezdna, to czynniki powodujące ograniczenie widoczności i wydłużenie drogi hamowania. Niestety nie wszyscy kierowcy potrafią dostosować technikę jazdy do trudnych warunków panujących na drodze. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu głogowskiego policjanci zwracają się do kierowców z apelem o zachowanie ostrożności. Nieprawidłowe zachowania na drodze m.in. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, niestosowanie się do ograniczeń prędkości czy zwykła nieostrożność kierujących, to najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji. Wielu z nich można uniknąć, przestrzegając przepisów prawa oraz zachowując rozwagę – mówi Natalia Szymańska z KPP Głogów.