Ruszyła Zima w Twierdzy Głogów 2024. Wielu chętnych do zwiedzania. WIDEO, ZDJĘCIA

W poniedziałek, 15 stycznia, w Głogowie rozpoczęła się już 16. edycja akcji Zima w Twierdzy. Pierwszego dnia wydarzenia zwiedzający odwiedzili Kościół Bożego Ciała, po którym oprowadził ich tamtejszy proboszcz - ksiądz Stanisław Brasse. Po obejrzeniu wnętrza uczestnicy mogli zejść też do podziemi światyni.

– Mamy do pokazania stare obiekty, ale po nowemu. Chociażby nowe zejście do szpitala podziemnego przy szkole wyższej. Mamy też nowe zejście do fosy. W planach też wejście do dawnego obiektu militarnego, ale także takie klasyczne rzeczy, czyli właśnie podziemia. Dzisiejsza dzisiejsza grupa weszła do podziemi Bożego Ciała. Nie zabraknie wycieczek poza Głogów do Jeleniej góry, do Zielonej Góry, do Opola i jednostki Pułku Saperów w Brzegu. Ale będzie też nocne zwiedzanie, żeby osoby, które pracują, mogły w nich uczestniczyć – mówi Dominik Jeton, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie.