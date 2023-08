Głogowianie wydają coraz więcej na alkohol. W ostatnim roku przepili prawie 83 mln zł

W sumie ponad 82 mln 750 tys. złotych wydali w ostatnim roku głogowianie na napoje alkoholowe. Tak wynika z zestawienia sprzedaży alkoholi w roku 2022 przygotowanego przez urząd miejski. To znacznie więcej niż w roku 2021, kiedy to na napoje alkoholowe w Głogowie wydano 70,5 mln.

Ile średnio wydają głogowianie na alkohol?

W sumie pod koniec 2022 roku w naszym mieście zameldowanych było 60.158 osób - na stałe oraz - 1234 na pobyt. W sumie daje to więc 61.392 osób - dorosłych i dzieci. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku na alkohol w Głogowie wydano 82,7 mln zł wychodzi, że na jednego mieszkańca przypada średnio 1347 złotych wydanych na napoje alkoholowe. Przyjmując, że około 12 tysięcy mieszkańców miasta to nieletni - i wykluczając ich z równania, średnia wydana na alkohol wzrasta do 1675 złotych. Obie te średnie są dużo wyższe, niż podobne zestawienia w ubiegłym roku. Wtedy było to po kolei 1149 oraz 1440 zł.