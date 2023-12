Czad zbiera żniwo na Dolnym Śląsku. Strażacy z Głogowa przypominają o bezpieczeństwie. WIDEO

– W momencie, kiedy się taka czujka włączy przede wszystkim pootwierać okna, wyjść z domu, zadzwonić na 112 i powiadomić nas o takiej sytuacji. My jako strażacy jesteśmy zobligowani do tego, aby przyjechać, sprawdzić swoim miernikami, czy nie doszło do jakiegoś wycieku z przewodów kominowych. No i ewentualnie sprawdzić tą czujkę, czy się bateria też nie rozładowała, bo często dochodzi do takich sytuacji. Generalnie prosimy nie obawiać się wzywać nas w takiej sytuacji – dodaje Kamil Szydłowski.