Zima w Głogowie. Tak wyglądała przed laty. Śnieg, sanki, kuligi. Zobacz zdjęcia

Średnia temperatura w Polsce rośnie

Tak z resztą wygląda sytuacja w całej Polsce. Średnia temperatura powietrza w naszym kraju ociepla się o około 0,3 stopnia na dekadę. I choć mogą się jeszcze trafić mroźne, śnieżne zimy, to jednak będą one wyjątkiem - a nie normą. W tym roku w Sylwestra w Głogowie mieliśmy około 17 stopni Celsjusza. Jak podawało IMGW w tamtym roku - średnia obszarowa temperatura powietrza w lutym 2022 r. w Polsce wyniosła 3,2°C i była aż o 3,3 stopnia wyższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca w latach 1991-2020. W tym roku raczej też czeka nas cieplejszy luty.

Prawdziwa zima w Głogowie - zobacz ją na zdjęciach

Dla kierowców oraz osób zmartwionych cenami ogrzewania, taka sytuacja jest zapewne dobra. Warunki na drogach są dużo lepsze, a na ogrzewanie wydamy znacznie mniej pieniędzy niż w przypadku mroźnej zimy. Niemniej jednak czasem warto sięgnąć pamięcią do tego, jak wyglądała jeszcze nie tak dawno prawdziwa zima w Głogowie.

Wystarczy sięgnąć do zdjęć sprzed dekady i nieco starszych, aby zobaczyć, jak wyglądała w Głogowie prawdziwa zima. Ulice zasypane śniegiem, dzieci zjeżdżające na sankach i lepiące bałwany. Bitwy na śnieżki na głogowskich podwórkach. Jeszcze niedawno były to normalne widoki.

Przypomnijcie to sobie dzięki zdjęciom w naszej galerii. Kliknij w fotografię poniżej, by przejść do zdjęć.