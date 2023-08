Coraz więcej turystów wybiera Głogów. Co ich przyciąga? Sporo! "Brakuje nam chyba tylko gór"

– Tak, jest sporo osób z zagranicy. Cały czas są to jeszcze Niemcy, ale oczywiście są to też osoby z USA na przykład, z Chile, Peru z Japonii. Naprawdę pojawiają się egzotyczne kierunki. To nie jest na co dzień, ma się rozumieć, ale faktycznie takie osoby się trafiają. Zazwyczaj są to indywidualni turyści albo kilka osób. Ostatnio byli na przykład młodzi ludzie Chile, którzy akurat pracują w zakładach mięsnych w Sławie i zwiedzają przy okazji miasto. Właśnie Głogów im się bardzo podoba, przyjeżdżają tutaj na różnego rodzaju imprezy. Niedawno właśnie też znowu byli i zaprosiłem ich na przykład na święto Kolegiaty, które jest już 15 sierpnia – dodaje.