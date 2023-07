Głogów: To już rok bez komina na Widziszowie. Wysadzono go równo rok temu. ZDJĘCIA

Dziś mija równo rok, odkąd Głogów stracił jeden ze swoich charakterystycznych znaków. 30 lipca wyburzony został komin na Widziszowie, który stał w tamtym miejscu przez kilkadziesiąt lat. Jego zniszczenie obserwowały tysiące osób z wielu miejsc. Było to ogromne wydarzenie.

To już rok bez komina w Głogowie

W sobotę, 30 lipca 2022 roku, około godz. 14 liczący 222-metry komin na osiedlu Widziszów w Głogowie został wyburzony. W podstawie obiektu umieszczono ładunki wybuchowe, po których zdetonowaniu budowla przewróciła się w kierunku Odry. Taki był efekt wielu tygodni przygotowań. Finalnie samo wyburzanie trwało zaledwie chwilkę. Po blisko pół minuty od pierwszego huku - ogromna budowla leżała już na ziemi - rozciągając może betonu i stali praktycznie do wałów Odry. Wyburzaniem komina zajęła się firma Eko-Min.

Wydarzenie obserwowało z różnych części miasta wielu mieszkańców Głogowa i regionu. Przed 14 utworzyły się potężne korki, tyle osób jechało obserwować wyburzenie. Jedni robili to z wieżowców, inni z samych okolic komina, jeszcze inni ustawili się po drugiej stronie Odry.

Komin był jedyną pozostałością po nigdy nie ukończonej ciepłowni, nad którą prace przerwano w 1990 roku. Przez ostatnie lata służył jako atrakcja dla miłośników adrenaliny - oddawano z niego skoki. Teraz, po uprzątnięciu terenu - ma tam powstać osiedle mieszkalne. Komin i teren ten należą do prywatnego właściciela i to on zdecydował o wyburzeniu obiektu.