Głogów: Radni żądają dalszych prac w Parku Sapera: "Ta niecka jest po prostu brzydka"

W ubiegłym roku zakończyła się rewitalizacja Parku Sapera. Odnowiono wtedy ścieżki, zrewitalizowano zieleń i elementy małej infrastruktury. Sporo kontrowersji wzbudziło jednak pozostawienie betonowej niecki, w której poustawiano jedynie donice z roślinami. Właśnie w tej sprawie interweniują teraz radni miejscy z głogowskiej Koalicji Obywatelskiej, którzy składają wniosek do prezydenta miasta.

– To kontynuacja projektu Parku Sapera, można powiedzieć, że etap trzeci. Uważamy, że projekt Parku Sapera jest niedokończony i niespójny. Nie służy on dobrze mieszkańcom Głogowa i przyległych do parku ulic. Ale również uważamy, że ten dotychczasowy projekt jest niegodny głogowskich saperów, którzy oddawali zdrowie i życie za to miasto. Dlatego składamy wniosek, żeby przebudować tą brzydką i niebezpieczną nieckę – mówi radny Sławomir Majewski.