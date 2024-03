Zbrodnia w Chocianowie. Jest areszt dla 20-latka podejrzanego o zabicie 62-letniej kobiety. Grozi mu dożywocie

Podejrzany przyznał się do winy

20-letni mieszkaniec Chocianowa został zatrzymany jeszcze tego samego dnia i to w chwili, gdy nosił się z zamiarem opuszczenia terenu powiatu polkowickiego.

Ostatecznie dowody zgromadzone przez policjantów pozwoliły śledczym na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu zabójstwa. Młody mężczyzna przyznał się do winy. Miał on znać swoją ofiarę. Śledczy nie podają jednak informacji o przyczynach zbrodni.

We wtorek, 5 marca Sąd Rejonowy w Lubinie przychylił się do wniosku funkcjonariuszy oraz prokuratora i postanowił, że mieszkaniec Chocianowa spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. 20-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.