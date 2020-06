Głogów: Radni miejscy mają wybrać nowego przewodniczącego. Będą też decydować o przejęciu udziałów szpitala

Od lutego, gdy z odwołano z funkcji Leszka Drankiewicza, obrady miejskiej rady prowadzą dwaj wiceprzewodniczący – Zbigniew Sienkiewicz z SLD i Mariusz Kędziora z PiS. We wtorek 9 czerwca okaże się, kto zostanie nowym przewodniczącym.

Jednym z punktów obrad zaplanowanych na przyszły tydzień jest też podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez miasto 50 proc. udziałów w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. W maju 2020 roku, zgodę na to wyrazili już powiatowi radni.

Jeśli rada miasta także wyrazi zgodę, a wszystko wskazuje na to, że tak, bo prezydent ma większość w radzie, w najbliższych latach Gmina Miejska Głogów przeznaczy na rozwój szpitala 20 mln złotych. Według wykonanej w połowie 2019 roku wyceny szpitala, jego wartość to 39 mln 762 tys zł.

Powiat przekaże 9.500 udziałów wartych 1 tys. zł każdy na rzecz miasta. Ale ma się to odbyć nieodpłatnie, w formie darowizny. W myśli podpisanego w grudniu 2019 roku listu intencyjnego między stronami, miasto zobowiązało się przeznaczyć na szpital 20 mln zł zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a powiat przekaże połowę udziałów gminie miejskiej do 2024 roku.

Podział pieniędzy na kolejne lata: