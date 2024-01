Rekordowy finał WOŚP w Głogowie. Zebrano ponad 240 tys. złotych

Do późnego wieczora trwało liczenie pieniędzy, zebranych podczas 32. finału WOŚP w Głogowie. Wstępne wyniki nie pozostawiają złudzeń - Głogów znów pobił rekord. Deklarowana kwota zebrana w niedzielę to 243 620 zł. W tym 35 990 zł to kwota uzyskana w ramach licytacji.

– Do tego dojdzie też jeszcze e-skarbonka. Dla porównania 31. finał uzyskał kwotę 228 465 złotych – informuje głogowski sztab WOŚP.

Oznacza to, że już na chwilę obecną w Głogowie zebrano o ponad 15 tys. złotych więcej. A po podliczeniu zbiórek internetowych będzie jeszcze więcej. Warto dodać, że na ulicach miasta kwestowało blisko 200 wolontariuszy.

W całym kraju do północy w niedzielę zebrano ponad 175 mln złotych. W tym roku zbiórka ma być przeznaczona na wsparcie pulmonologii.

