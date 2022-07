Głogów przekazał plac pod przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych

Miasto przekazało wykonawcy, firmie RABEN z Głogowa, tereny w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej - które mają zostać przygotowane pod późniejsze zagospodarowanie.

– To duże i ważne zadanie. To pełne uzbrojenie terenu, drogi, chodniki, zatoczki autobusowe. Chcemy dać inwestorom jak najlepsze warunki, to obszar już częściowo zainwestowany, bo firma Panattoni buduje tu Park Głogów i pierwsza hala już pracuje, ale na tym nie poprzestajemy, chcemy rozwijać Miejską Strefę Inwestycyjną by kolejni inwestorzy mogli realizować tam swoje przedsięwzięcia – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.