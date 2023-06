Eko wyprawki Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Wielorazowa pielucha i śliniak dla noworodka

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w niecodzienny sposób zachęca mieszkańców do aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty uwzględniającej kolejnego członka rodziny czyli narodzone dziecko. Na powitanie małego członka związku przygotował „EKO wyprawki”, na którą składa się pielucha wielorazowa z wkładem oraz śliniak.

- Taki upominek ma być miłym i ekologicznym przywitaniem nowonarodzonych mieszkańców Związku.Wierzymy, że podarowanie rodzicom pieluchy wielorazowej zachęci ich do rezygnacji z pieluch jednorazowych – informuje ZGZM dodając, że jedno dziecko, zanim zrezygnuje z pieluszek zużywa ich pond 6 tysięcy sztuk, co jest równowarte ponad tonie odpadów niemożliwych do przetworzenia i recyklingu. - Ponadto pieluchy wielorazowe są znacznie lepsze dla maluszków, nie powodują odparzeń, zapewniają komfort termiczny i są przewiewne.