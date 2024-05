Komunia święta 2024 w głogowskiej kolegiacie. Sakrament przyjęło blisko 30 dzieci. Zdjęcia

W niedzielę, 19 maja , w parafii kolegiackie j w Głogowie miała miejsce uroczystość I Komunii świętej. Przystąpiło do niej blisko 30 dzieci , nie tylko z parafii, ale też z Ruszowic, a nawet z Irlandii. Pięknie przystrojona, najstarsza świątynia w mieście wypełniła się bliskimi, którzy podczas mszy wiele raz nie kryli wzruszenia. Sakramentu pierwszej komunii udzielił dzieciom proboszcz parafii, ks. kan. Rafał Zendran.

Za tydzień komunia na os. Kopernik

To już kolejna grupa głogowskim dzieci, która w tym roku przystąpiła do I Komunii Świętej. Na początku maja, jako pierwsze zrobiły to dzieci z parafii św. Mikołaja. Tydzień temu uroczystość odbyła się w kościele św. Klemensa oraz w parafii pw. Miłosierdzia Bożego na os. Piastów Śląskich.

Za tydzień sakrament przyjmą dzieci w kościele na os. Kopernik. Uroczystość 26 maja podzielono na dwie tury - o godzinie – SP12, a o godz. 11 - SP10 i Sp11.